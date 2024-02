Frederic Brossier: Mir war die große Popularität bisher nicht wirklich bewusst

Interview

Der Schauspieler ist seit der 17. Staffel ins Ensemble der Serie «Der Bergdoktor» aufgerückt. Im Gespräch erzählt er von den Dreharbeiten am Wilden Kaiser.

Ja. Sehr sogar. Ich hatte das Vergnügen beim Casting für die Rolle des David Kästner, Ronja Forcher und Hans Sigl, bereits persönlich kennenzulernen. Ronja war mir mit ihrer freundlichen und liebevollen Art sofort sympathisch. Und Hans hat mich während des Castings immer wieder mit humorvollen Assoziationsspielen innerhalb der Figuren, gefordert und eine tolle Stimmung verbreitet.Mit diesen wunderbaren Kolleg*innen dann vor dem atemberaubenden Panorama des Wilden Kaisers vor der Kamera zu stehen.. Ich konnte es kaum erwarten.Beeindruckend ist das allemal. Zumal sie das mittlerweile seit über 16 Jahren, alle Jahre wieder aufs Neue schaffen. Um ehrlich zu sein, war mir die große Popularität der Serie bisher nicht wirklich bewusst. Erst im Austausch mit Freunden und Bekannten wurde mir klar, wie viele begeisterte Zuschauer*innen die Serie wirklich hat.David ist Rettungssanitäter im Klinikum in Elmau. Er engagiert sich, wie viele Pflegende, voller Leidenschaft in seinen Beruf. Die mangelnde Zeit für sein Privatleben und das tägliche Leid, was er zu sehen bekommt, belasten ihn allerdings sehr und veranlassen ihn dazu, neue Wege zu gehen. Er findet in Lilli Gruber eine Freundin, die ihn versteht und inspiriert. Er ist reflektiert und sehr hilfsbereit und sehnt sich nach ein wenig mehr Freude in seinem Leben.Das würde ich liebend gern. Ich möchte aber natürlich auch für die Fans noch nicht zu viel verraten. Vielleicht so viel: David findet überraschenderweise eine Möglichkeit, seine Hilfsbereitschaft im Beruf mit mehr Spannung im Privatleben, zu kombinieren.Wenn‘s nach mir geht ja :)Ich sag mal so… Die Zeichen stehen ganz gut.Tatsächlich war „der Wechsel“ unmittelbar mit der Corona-Pandemie verbunden. Ich hatte gerade eine Musik-Theaterproduktion am Laufen als die Pandemie über uns hereingebrochen ist. Die Theater blieben geschlossen und wie bei vielen meiner Kolleg*innen im künstlerischen Bereich, sah ich mich gezwungen mich umzuorientieren und habe mich in verschiedene Branchen beworben. Ich war kurz davor, das Handtuch zu werfen.Ich hatte allerdings Glück im Unglück und wurde im Spätsommer 2020 zum Casting für die ARD-Serie «All You Need» eingeladen.Ja. Das muss ich einfach ohne Wenn und Aber so klar sagen.Wir durften wunderbare, tiefgründige Figuren zeichnen. Ich habe viele, unglaublich berührende Zuschriften bekommen. Immer noch! Ich hätte die Geschichten sehr gerne weitererzählt.Nein. Tatsächlich nicht. Die Quoten waren gut und der Cliffhanger ziemlich spannend, wie ich finde. Eine Fortsetzung bleibt anscheinend trotzdem aus.Oh ja. Oliver ist ein entspannter Regisseur und wir haben an wunderschönen Orten in der schwedischen Natur gedreht. Wir hatten ein tolles Team und es herrschte eine sehr familiäre Stimmung. Nach Drehschluss sind wird oft Padel-Tennis spielen gegangen oder haben in der Teamküche zusammen gekocht und gespielt. Am Wochenende habe ich dann oft mit dem Fahrrad zu Land oder per Kajak zu Wasser, die schwedische Natur bewundert. Ein Tagesausflug nach Stockholm war auch drin. Sehr zu empfehlen: Das Vasa Museum.Den Inga Lindström Film, „Das Flüstern der Pferde“, kann man dann übrigens im Frühsommer 2024 im ZDF sehen.Absolut. Ich bin sehr dankbar dafür an so wunderschönen Orten mit inspirierenden Menschen arbeiten zu dürfen. Ich bin für jedes Abenteuer zu haben! Ich durfte glücklicherweise auch schon für Dreharbeiten die kanarischen Inseln, die Azoren, Madeira, die Kap Verden, oder auch Belgrad in Serbien bereisen. Letztes übrigens für die Hauptrolle in der Liebeskomödie „A Heidelberg Holiday“. Eine amerikanische Produktion für den Hallmark-Channel, in der, und hier schließt sich der Kreis zum Bergdoktor, die bezaubernde Rebecca Immanuel, meine Mutter spielt.