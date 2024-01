Sky-Miniserie «Mary & George» startet im März

TV-News

Der Siebenteiler Julianne Moore und Nicholas Galitzine um eine verarmte englische Adlige steht auch zum Abruf bereit.

Der Pay-TV-Sender Sky und sein Streamingdienst WOW haben den Start vonbekannt gegeben. Die wahre Geschichte der verarmten englischen Adligen Mary Villiers und ihres attraktiven Sohnes George startet am Mittwoch, den 7. März 2024. In den Hauptrollen der Sky/AMC-Serie sind Julianne Moore («Still Alice»), Nicholas Galitzine («Cinderella») und Tony Curran («Mayflies») zu sehen.Die Serie «Mary & George» ist inspiriert von der unglaublichen, aber wahren Geschichte von Mary Villiers. Sie brachte ihren schönen und charismatischen Sohn George dazu, König James VI. von Schottland und König James I. von England zu verführen, und wurde so dessen allmächtiger Liebhaber. Mary und George, die aus bescheidenen Verhältnissen stammten, wurden durch ihre unerhörten Intrigen zu den vertrauenswürdigsten Beratern des Königs und damit zu den reichsten, hochrangigsten und einflussreichsten Personen, die der englische Hof je gesehen hatte. Dies geschah zu einer Zeit, als Englands Platz auf der Weltbühne durch eine spanische Invasion bedroht war und Aufständische auf die Straße gingen, um den König zu denunzieren.Hera Pictures und Sky Studios produzierten die Serie «Mary & George». Regie führten Oliver Hermanus, Alex Winckler und Florian Cossen. Das Drehbuch stammt von DC Moore. Liza Marshall ist neben DC Moore und Oliver Hermanus ausführende Produzentin für Hera Pictures. Sam Hoyle ist ausführender Produzent für Sky Studios.