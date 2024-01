«Bob der Baumeister»-Spielfilm in Entwicklung

Kino-News

Hinter dem Projekt steckt Jennifer Lopez, die Anthony Ramos gecastet hat.

Nach «Barbie» hat der Spielehersteller Mattel die Produktion zahlreicher weiterer Spielfilme angekündigt. Nun folgt ein Animationsfilm über, der von Jennifer Lopez produziert wird. «In The Heights»-Star Anthony Ramos wird die Stimme von Bon vertonen. «Bob der Baumeister» ist eine Adaption der langjährigen Kinderserie und folgt Roberto (alias Bob), der für einen großen Bauauftrag nach Puerto Rico reist. In der offiziellen Logline heißt es, dass die Zuschauer Bob dabei beobachten können, wie er sich mit den Problemen der Insel auseinandersetzt und tiefer in die Materie des Bauens eintaucht. Die Reise von Bob wird die lebendigen und farbenfrohen Strukturen der lateinamerikanischen Nationen der Karibik und ihrer Menschen feiern"."Die Kombination von Anthonys und Felipes genialer Vision der Geschichte wird diese geliebte Figur auf eine Art und Weise einfangen, die Zuschauer, die mit Bob aufgewachsen sind, wiedererkennen werden, aber auch ein ganz neues Publikum begeistern wird", so Robbie Brenner, Präsident von Mattel Films.Außerdem wird Ramos «Bob der Baumeister» gemeinsam mit Alex Bulkley und Corey Campodonico von ShadowMachine produzieren. Für Lopez' Firma Nuyorican Productions werden Elaine Goldsmith-Thomas und Benny Medina produzieren. Kevin McKeon, Ivan Sanchez und Arturo Thur De Koós von Mattel und Natalie Haack Flores von Nuyorican werden den Animationsfilm betreuen.