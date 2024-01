ITV kündigt Six Nations 2024 an

England

Der Fernsehsender ITV1 wird zehn Spiele des Rugby-Events übertragen.

Nach der Rugby-Weltmeisterschaft, die im Herbst exklusiv auf ITV1 und ITVX übertragen wurde, wird der Sender während der sechswöchigen Six Nations zehn Spiele live zeigen. Darunter sind spannende Begegnungen wie das Eröffnungsspiel Frankreich gegen Irland am 2. Februar in Marseille, England gegen Wales am 10. Februar, England gegen Irland am 9. März und ein Abschlusswochenende mit Irland gegen Schottland in Dublin und Frankreich gegen England in Lyon am 16. März.Das diesjährige Turnier ist der letzte Teil einer Vereinbarung zwischen ITV und BBC, die vorsieht, dass die Spiele der Six Nations von beiden Sendern gemeinsam im Fernsehen und online übertragen werden, wobei die Spiele von ITV auf ITV1, ITVX, STV, STV Player und UTV zu sehen sein werden.Neben Mark und Jill werden die englischen Weltmeister Jonny Wilkinson, Lawrence Dallaglio und Maggie Alphonsi, der ehemalige englische Verteidiger Ugo Monye, der ehemalige irische Kapitän Brian O'Driscoll, der ebenfalls ehemalige irische Kapitän Rory Best, die walisischen Legenden Jamie Roberts und Dan Biggar, der ehemalige schottische und Lions-Trainer Sir Ian McGeechan, der ehemalige schottische Nationalspieler Johnnie Beattie, der italienische Nationalspieler Sergio Parisse und der ehemalige französische Stürmer Benjamin Kayser zu Gast sein.Topsy Ojo wird neben ihrer Rolle als Reporter zusammen mit dem Reporter Gabriel Clarke die Sendung moderieren. Nick Mullins und Miles Harrison sowie die Co-Kommentatoren Shane Williams, Gordon D'Arcy, Ben Kay, Scott Hastings, David Flatman und Danielle Waterman verfügen über reichlich Erfahrung auf der Kommentatorenbank.