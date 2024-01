Reelz startet mit «Killfer Performance»

US-Fernsehen

Der Sender zeigt ab dem 12. Februar zwei Folgen. Außerdem geht die Live-Polizei-Berichterstattung weiter.

REELZ hat seine Premieren für Februar 2024 angekündigt, angeführt von der neuen Dokumentationsreihe, die erschreckende Fälle zeigt, in denen öffentliche Auftritte und Polizeiverhöre die böse Scharade eines Mörders begleiteten. «Killer Performance» erzählt die Geschichten von Ted Bundy, John Wayne Gacy, Chris Watts, Chacey Poynter, Drew Peterson und Stephen McDaniel, die alle während der öffentlichen Ermittlungen, einschließlich Pressekonferenzen, Interviews und Gerichtsverhandlungen, meisterhafte Manipulationen vorführten.Im Februar werden freitags und samstags um 21.00 Uhr Ostküstenzeit und 18.00 Uhr Westküstenzeit neue Folgen der erfolgreichen Dokumentarserieausgestrahlt, die der Sender kürzlich um weitere 90 Folgen verlängert hat, so dass eine dritte Staffel bis Januar 2025 ausgestrahlt werden kann. Vor jeder Folge wird eine neue Episode vonausgestrahlt, in der die Zuschauer zusätzliche Einblicke und Aktualisierungen zu früheren Episoden erhalten. Im Februar 2024 wird es außerdem fünf REELZ-Premieren mit Geschichten über echte Menschen in schockierenden Situationen geben - von der Begegnung mit dem Tod in «101 Near Misses» über Polizisten in der Schusslinie in «World's Scariest Police Shootouts» bis hin zu katastrophalen Fahrfehlern in «World's Worst Drivers»."Mit neuen Folgen von «On Patrol: Live» bis Januar 2025 freuen wir uns darauf, unseren Zuschauern mit neuen Folgen im Februar noch mehr von dem zu bieten, wonach sie sich sehnen", so Steve Cheskin, SVP von REELZ Programming. "Die neue Originalserie "Killer Performance" bietet unseren Zuschauern einen intimen und überraschenden Einblick in die dreistesten Versuche von Mördern, alle - auch die Ermittler - mit vorgetäuschter Trauer, Krokodilstränen und ausgeklügelten Lügen hinters Licht zu führen.