RTL setzt «Sisi» fort

Die gute Performance bei RTL+ überwiegt die niedrigen Quoten im Free-TV, weshalb RTL im Frühjahr eine vierte Staffel produziert.

Nur der Auftakt der der dritten-Staffel holte im linearen Programm von RTL mehr als eine Million Zuschauer. Die Quoten der insgesamt sechs Folgen, die am 27. und 28. Dezember in jeweils Dreierpacks gesendet wurden, waren miserabel. Im Schnitt gelangen der Historienserie nur 3,5 Prozent Marktanteil bei allen sowie 4,4 Prozent in der Zielgruppe. Was eigentlich viel zu wenig ist, um eine Fortsetzung zurechtfertigen, genügt RTL aber. Denn es wird eine vierte Staffel geben, wie der Privatsender nun bestätigte.Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL, begründet dies nicht mit den Werten im linearen Fernsehen, sondern im Streamingbereich bei RTL+: „«Sisi» ist vor allem bei unseren Streamer:innen ein riesiger Erfolg. Die Event-Serie war 2023 zum dritten Mal in Folge die erfolgreichste Fiction-Eigenproduktion auf RTL+. Deshalb freuen wir uns sehr darauf, die Erfolgsserie mit einer vierten Staffel zu krönen.“Im Frühjahr 2024 kehren somit Dominique Devenport und Jannik Schümann in ihre Rollen als Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph I. vor die Kamera zurück. Geplant sind erneut sechs Folgen, die vom bewährten Kreativ-Team umgesetzt werden. Elena Hell und Robert Krause schreiben die Drehbücher und fungieren als Head-Autoren. Regie führt Sven Bohse, Michael Schreitel ist als Director of Photography tätig. Die Produktion übernimmt erneut Story House Pictures. Produzenten sind Jens Freels und Andreas Gutzeit.