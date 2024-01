Amazon bestätigt «Reacher»-Gerüchte

US-Fernsehen

Die dritte Runde der Eigenproduktion wird das siebte Buch der Romanreihe behandeln.

Prime Video hat bestätigt, dass die dritte Staffel vonauf dem Buch "Persuader", dem siebten Buch der „Jack-Reacher“-Reihe von Lee Child, basieren wird. Mit dieser Nachricht bestätigt Prime Video auch, dass Maria Sten («Swamp Thing») für die dritte Staffel von «Reacher» zurückkehren und die Rolle der Frances Neagley an der Seite von «Reacher»-Star Alan Ritchson übernehmen wird.Reacher muss undercover gehen, um einen Informanten zu retten, der von einem Feind aus seiner Vergangenheit verfolgt wird. Die dritte Staffel von «Reacher» wird derzeit in Toronto gedreht. Die Verlängerung wurde im Dezember 2023 bekannt gegeben, zwei Wochen bevor die zweite Staffel auf Prime Video Premiere hatte.«Reacher» basiert auf den Romanen von Lee Child, der als ausführender Produzent an der Serie beteiligt ist, wird von Amazon MGM Studios, Skydance Television und Paramount Television Studios produziert und von dem Emmy-nominierten Autor Nick Santora («FUBAR», «Prison Break») geschrieben, der auch als ausführender Produzent und Showrunner fungiert. Zusätzlich zu Santora und Child wird Ritchson als ausführender Produzent der dritten Staffel fungieren, zusammen mit Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt und David Ellison, Dana Goldberg und Matt Thunell für Skydance. Carolyn Harris und Kenny Madrid sind die leitenden Produzenten der Serie für Skydance Television.