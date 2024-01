Primetime-Check

Wie schlug sich «Forsthaus Rampenhaus Germany» bei ProSieben? Setzte «Das 1% Quiz» seinen erfolgreichen Lauf fort?

erreichte am Donnerstagabend 5,84 Millionen Zuschauer im Ersten und brachte dem Sender 22,5 Prozent Marktanteil. Der öffentlich-rechtliche Sender erzielte 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit(2,65 Millionen) und(1,69 Millionen) sicherte sich die blaue Eins noch 11,8 und 9,0 Prozent, die Marktanteil beim jungen Publikum betrugen aufgrund des Dschungels nur 5,0 und 3,8 Prozent.5,41 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten eine neue-Folge, die 20,9 Prozent bei allen sowie 10,7 Prozent bei den jungen Menschen holte. Mit demundfuhr das ZDF 18,2 und 16,3 Prozent ein, unter den 14- bis 49-Jährigen befanden sich 5,8 und 5,7 Prozent. Die Gesamtreichweiten beliefen sich auf gute 4,16 und 2,85 Millionen Zuschauer.brachte 2,29 Millionen Zuschauer zu RTL, das Format holte 17,4 Prozent in der Zielgruppe. Im Anschluss sahen 3,47 Millionen Zusehende, die Show aus Australien verzeichnete 41,8 Prozent Marktanteil. ProSieben setztedagegen, sicherte sich aber nur 0,63 Millionen Zuschauer und 5,9 Prozent in der Zielgruppe. Neue Folgen vontaten sich mit 1,7 und 1,1 Prozent sehr schwer.Sat.1 punktete mit, das nun 1,58 Millionen Zuschauer hatte und auf 1,0 Prozent Marktanteil kam. Wiederholungen vonundbrachten 0,52 und 0,17 Millionen sowie 3,5 und 1,2 Prozent bei den Werberelevanten.um den Kultbahnhof Göttingen erreichte 0,44 Millionen Zuschauer, danach sahen 0,31 Millionen. Die zwei Kabel-Eins-Sendungen verbuchten 4,3 und 2,2 Prozent Marktanteil.Eine Ruhrgebiet-Folge vonsorgte für 0,40 Millionen Zuschauer bei RTLZWEI, der Sender erreichte 4,0 Prozent.zählte im Anschluss noch 0,26 Millionen und 3,5 Prozent. VOX setzte auf die Filme(1,06 Millionen) und(0,28 Millionen), die auf 6,8 und 4,5 Prozent Marktanteil kamen.