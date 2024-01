Zweite Staffel mit Thomas Heinze als «Der Alte» naht

TV-News

Ab April präsentiert das ZDF acht neue Fälle für Caspar Bergmann, der im vergangenen Jahr Richard Voss als titelgebenden Ermittler abgelöst hatte.

Im vergangenen Jahr stellte das ZDF eindrucksvoll unter Beweis, dass die Krimiserieauch nach 45 Jahren noch immer zu einem der erfolgreichsten Formate des Mainzer Senders gehört. Während im Jahr 2022 im Schnitt 5,30 Millionen Fernsehzuschauer für die neuen Ausgaben der Krimiserie eingeschalten hatten, waren es im vergangenen Jahr 6,05 Millionen. Dadurch erhöhte sich der Marktanteil von 19,0 auf grandiose 21,6 Prozent. Und auch beim jüngeren Publikum funktionierte «Der Alte» wunderbar. Die Reichweite steig von 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 0,49 Millionen. Auch hier kletterte die Quote somit von 7,2 auf 8,3 Prozent.Grund für den Zuwachs war sicherlich auch die Neubesetzung der Titelrolle, die sicherlich einige Zuschauer neugierig werden ließ. Statt Jan-Gregor Kremp als Richard Voss spielte Thomas Heinze als Caspar Bergmann die Hauptrolle in acht neuen Episoden. Nun steht Heinzes zweite Staffel an, die erneut acht Folgen umfassen wird. Los geht es am Freitag, den 5. April, um 20:15 Uhr, im ZDF und eine Woche vorher in der ZDFmediathek.An Heinzes Seite ist auch wieder Stephanie Stumph als schlagfertige Kollegin Annabell Lorenz zu sehen, die seit 2015 Teil der Reihe ist. Der Staffelauftakt trägt den Titel „Crash“, denn bei einem Rettungseinsatz kollidiert der Notarztwagen mit einem PKW – es war jedoch kein Unfall. In weiteren Folgen müssen die Ermittler den Mord an einer Journalistin aufklären, die in einem Umweltskandal ermittelte, und bekommen unter anderem düstere Einblicke in ein Bestattungsinstitut, das kurz vor der Insolvenz steht.