Netflix zeigt The 30th Annual Screen Actors Guild Awards

TV-News

Auch in Deutschland kann die Live-Veranstaltung Ende Februar angesehen werden.

Der Autoren- und Schauspielerstreik hat den Award-Kalender durcheinandergewirbelt. In diesem Jahr werden dieam Sonntag, den 22. Februar 2024, verliehen. Diesen Platz hatte ursprünglich die Oscar-Gala, die nun erst Mitte März 2024 stattfindet. Die Veranstaltung findet im Shrine Auditorium in Los Angeles statt.Die Spielfilme «Barbie» und «Oppenheimer» sind jeweils für vier Preise nominiert. Im Gegensatz zu den Oscars ist Margot Robbie als Barbie nominiert, jedoch nicht America Ferrera als Gloria. Ryan Gosling darf als Hauptdarsteller auf einen Preis hoffen.Zum ersten Mal wird die Zeremonie live auf Netflix gestreamt, beginnend um 20:00 Uhr Ostküstenzeit. Die Nominierten wurden am 10. Januar 2024 von Kumail Nanjiani und Issa Rae über die SAG Awards und Netflix' Instagram Live bekannt gegeben. Produziert wird die Verleihung zum ersten Mal von Silent House Productions, wobei Alex Rudzinski als Regisseur fungiert.