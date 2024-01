«Goodbye Deutschland» wechselt auf den Freitag

TV-News

Mit dem Start von «First Dates Hotel» fällt der Montagabend um 20.15 Uhr weg.

Derzeit können die Fernsehzuschauer am Freitagabend «Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders» bei VOX verfolgen, doch ab 16. Februar 2024 kehrtauf den Sendeplatz zurück. VOX wird allerdings die normalen Folgen zeigen und nicht wieder besondere Ausgaben. Dieser Schritt erfolgt, weil am Montag «First Dates Hotel» wieder zu sehen ist.Der Sender startet mit der Folge „Babyglück am indischen Ozean?“. Daniel Hauler lebt seit 12 Jahren auf Ko Samui und hat vor einem Jahr Pin kennengelernt. Obwohl sie einen Altersunterschied von 18 Jahren haben, möchten sie eine Familie gründen, aber Pin wird nicht schwanger. Janine Hundt ist vor acht Monaten nach Tansania ausgewandert und ist jetzt im vierten Monat schwanger. Sie möchte im tansanischen Filmbusiness als Produzentin und Schauspielerin arbeiten, um Geld zu verdienen.RTL+ hat unter anderem auch fünf exklusive Online-Specials mit jeweils einer Laufzeit von eineinhalb Stunden im Programm. Dort wird unter anderem Oksana bei einer Schießerei in Los Angeles gezeigt, Chris und Nicole Töpperwien veranstalten in ihrer Bäckerei eine Oktoberfestparty und Caro und Andreas Robens besuchen den Muscle Beach in Los Angeles.Am Montagabend werden ab Rosenmontag – im Anschluss an «First Dates Hotel» – alte Geschichten erzählt.