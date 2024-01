Kate Hudson unterschreibt bei Netflix

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird die Hauptrolle in einer neuen Mindy-Karling-Comedy übernehmen.

Der Streaming-Dienst Netflix hat ein neues Projekt von Mindy Karling bestellt. Dabei handelt es sich um eine Comedy-Serie, die in der Chefetage eines Profi-Basketballteams spielt. Nach Informationen von „Variety“ soll die Bestellung bereits im Juni 2021 erfolgt sein, seither hat sich an der zehnteiligen Serie allerdings nicht viel getan. Die Hauptrolle soll Kate Hudson spielen.In der offiziellen Logline heißt es: "Als ein Skandal ihren Bruder zum Rücktritt zwingt, wird Isla Gordon (Hudson) zur Präsidentin der Los Angeles Waves ernannt, einer der traditionsreichsten Profi-Basketballmannschaften und ihres Familienunternehmens. Die ehrgeizige und oft übersehene Isla muss ihren skeptischen Brüdern, dem Vorstand und der breiteren Sportgemeinschaft beweisen, dass sie die richtige Wahl für den Job ist, besonders in der unberechenbaren, von Männern dominierten Welt des Sports".Hudson hat in der AppleTV+ Serie «Truth Be Told» mitgespielt und war in mehreren Episoden von «Glee» zu sehen. In dem Spielfilm «Glass Onion: A Knives Out Mystery» wurde sie auch von Netflix-Abonnenten gesehen. Mindy Karling wird die Serie gemeinsam mit Ike Barinholtz und David Stassen schreiben. Die ursprünglich als Autorin, ausführende Produzentin und Showrunnerin vorgesehene Elaine Ko ist nicht mehr an dem Projekt beteiligt.Die Präsidentin der Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, wird zusammen mit der Geschäftsführerin der Lakers, Linda Rambis, und Howard Klein von 3 Arts die Produktion übernehmen. Produzent ist Jordan Rambis. Warner Bros. Television, bei dem Kaling und ihr Label Kaling International unter Vertrag stehen, wird produzieren.