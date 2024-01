Geo präsentiert die «schönsten Zugreisen»

TV-News

Gleich drei Folgen sind am Sonntagabend zu sehen.

Der Dokumentationssender Geo strahlt ab Sonntag, den 18. Februar 2024, um 19.25 Uhr neue Geschichten vonaus. Los geht es mit der neapolitanischen Linie. Von den Gelato-Läden der Küstenstadt Pescara geht es nach Westen, quer durch Italien, durch die abgelegenen und wilden Berge des Apennin, bis hinunter in die pulsierende Stadt Neapel an der Westküste. Die Reise endet im Eisenbahn-Museum Pietrarsa, direkt neben der ersten Eisenbahnlinie Italiens, die den Königspalast mit Neapel verband.Um 20.15 Uhr kommt eine weitere Folge der fünften «The World’s Most Scenic Railway Journeys»-Staffel von der Firma BriteSpark. Diese zehntägige Expedition findet in einem Zug statt, der aus 18 historischen Waggons besteht. Von einer der abgelegensten Städte der Welt, Walvis Bay in Namibia, rollt er knapp 2500 Kilometer durch die Kalahari-Wüste nach Pretoria, der Hauptstadt Südafrikas. Unterwegs jagt man mit den San Wasserböcken, und man lernt, wie ein Schäferhund eine Herde vor dem schnellsten Killer der Welt, dem Geparden, schützen kann.Eine historische Reise durch die Südinsel Neuseelands läuft um 21.00 Uhr, das ist allerdings eine Wiederholung. Der erste Zug fährt von der spektakulären Taieri-Schlucht hinunter nach Otago Harbour und der Hauptstadt der Region, Dunedin. Von Dunedin aus geht es in die Hafenstadt Port Chalmers und weiter entlang der Küste nach Waitati, das an der wunderschönen Blueskin-Bucht liegt.