Blockbuster-Battle

Action, Drama, Comedy – In diesem Battle ist für jeden etwas dabei. Die Wahl hat das Publikum zwischen «San Andreas», «Ein ganzes halbes Jahr» und «Freaky Friday».

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(2003) (Disney Channel, 20:15 Uhr)Als ihr Streit seinen Höhepunkt erreicht, weil Anna der Mutter wegen ihres Verlobten das Leben zur Hölle macht, geschieht das Wundersame. Die beiden Streithähne vertauschen versehentlich zwei Glückskekse und stellen schon am nächsten Morgen fest, dass sie jeweils im Körper der anderen gelandet sind. Das kann ja dann ein ganz schön ausgeflippter Freitag werden.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 7IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Der ehemalige Extremsportler William Traynor sitzt nach einem Unfall vor zwei Jahren aufgrund einer Querschnittslähmung im Rollstuhl. Sein Leben als Pflegefall empfindet er als sinnlos und er möchte am liebsten sterben. Seine Mutter nimmt ihm das Versprechen ab, noch ein halbes Jahr durchzuhalten. Wenn er dann immer noch der Ansicht sei, dass sich das Leben nicht lohne, darf er Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Wills Eltern engagieren die junge Louisa als Pflegekraft und Gesellschafterin für ihren verbitterten und zynischen Sohn. Nach einem eher schwierigen Start scheint Lous Unbekümmertheit und Lebensfreude ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Das Fazit zum Kino-Start vor acht Jahren: „«Ein ganzes halbes Jahr» ist eine moderne Liebesgeschichte, die sich sowohl für Selbstbestimmung, als auch für die Überwindung naturgegebener Hindernisse ausspricht. Inszenatorisch ist Thea Sharrock dabei wenig mutig. Doch ihre tollen Hauptdarsteller und der überraschend hohe Anteil an Humor lassen darüber ohne viel Aufwand hinwegsehen.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Kalifornien wird von einem schweren Erdbeben erschüttert; es gilt als die schlimmste Naturkatastrophe der Geschichte. Der Rettungspilot Ray Gaines wird zum Einsatz gerufen und muss in den Trümmern nicht nur Fremde retten, sondern ist auch auf der Suche nach seiner Tochter Blake. Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma will er Blake finden und gleichzeitig die Ehe-Differenzen überwinden. Quotenmeter zog dieses Fazit über den Actionfilm : „Es lebe das Katastrophenkino der Neunzigerjahre! Brad Peytons Mega-Blockbuster «San Andreas» ist so schlecht, dass er schon fast wieder gut ist. Bleibt die Frage, inwiefern das gewollt ist…“The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6