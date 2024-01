«Royal Crackers» startet wieder durch

US-Fernsehen

Für Adult Swim war die erste Staffel ein großer Hit.

Die zweite Staffel der erfolgreichen Adult Swim-Animationskomödieüber eine gestörte Familie, die sich um das Erbe ihrer zweitklassigen Cracker-Firma streitet, feiert am Donnerstag, 29. Februar, um Mitternacht Premiere. Die erste Staffel von «Royal Crackers» war die meistgesehene Adult-Swim-Originalserie des Jahres 2023.In der halbstündigen Comedy, die von Jason Ruiz kreiert wurde und in der Hauptrolle zu sehen ist, spielen außerdem Andrew Santino («Dave»), Jessica St. Clair («Veep»), David Gborie («Exploding Kittens») und Maile Flanagan («Naruto») mit. "Diese Show liegt mir sehr am Herzen und unser Team ist unübertroffen", so Ruiz. "Ich bin Adult Swim unglaublich dankbar, dass sie die zweite Staffel unterstützen - die die tieferen, helleren und dunkleren Seiten von The Hornsbys erforscht."In der zweiten Staffel von «Royal Crackers» vertiefen sich die Handlungsstränge in die Vaterprobleme der Brüder Stebe (Ruiz) und Theo (Santino), die sich mit der dunklen Vergangenheit ihres Vaters auseinandersetzen müssen. Theo hat weiterhin mit den Folgen seines Absturzes zu kämpfen und versucht, seinen Weg zur Selbstakzeptanz zu finden. In der Zwischenzeit wird die sexuell sehr aufgeladene Beziehung von Deb (St. Clair) und Stebe vor große Herausforderungen gestellt, die ihre Bindung auf die Probe stellen. Matt (Flanagan) kämpft darum, in der Schule und bei seiner Familie anzukommen. Währenddessen versucht die Firma Royal Crackers, nicht nur relevant zu bleiben, sondern auch das beliebteste Knabberzeug der ganzen Welt zu werden.