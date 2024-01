«Die gnadenlose Wochenbilanz» funktioniert

Quotennews

Im Anschluss sahen fast dreieinhalb Millionen Menschen «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».

Der Fernsehsender RTL startete am Donnerstagabend die neue Dschungelshow, die von Angela Finger-Erben und Olivia Jones präsentiert wurde. Mit Jolina Mennen, Natascha Ochsenknecht, Sarah Knappik, Thorsten Legat und Julian F.M. Stoeckel hatte man zahlreiche Gaststars dabei. Die zweistündige Sendung verbuchte 2,29 Millionen Zuschauer und sorgte für starke 9,1 Prozent. In der Zielgruppe wurde 0,90 Millionen ermittelt, sodass man auf fabelhafte 17,4 Prozent Marktanteil kam.Ab 22.15 Uhr schaltete RTL nach Australien, wo Sonja Zietlow und Jan Köppen die Unterhaltungsshowpräsentierten. Dieses Mal zofften sich Kim und Leyla um Mike. Die rund zweistündige Ausgabe holte 3,47 Millionen Zuschauer und führte zu tollen 24,0 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte die Fernsehshow 1,42 Millionen und führte zu 41,8 Prozent Marktanteil. Die um 23.10 Uhr eingeschobenen Nachrichten aus Berlin erzielten 3,09 Millionen,kam auf 21,2 Prozent Marktanteil. Der Nachrichtenüberblick erreichte 1,22 Millionen Werberelevante, der Marktanteil wurde mit 38,8 Prozent bemessen.Ab 00.15 Uhr ging es für Angela Finger-Erben und Olivia Jones weiter.überzeugte noch 1,29 Millionen Fernsehzuschauer, das bedeutete 21,2 Prozent Marktanteil. Unter den Werberelevanten waren 0,52 Millionen, die für 35,6 Prozent Marktanteil standen. Die ab 01.15 Uhr gesendeten Nachrichten erzielten 0,56 Millionen Zuschauer, dasverbuchte 0,23 Millionen Umworbene. Die Marktanteile beliefen sich auf 14,1 und 26,2 Prozent.Obwohl RTL derzeit in aller Munde ist, profitieren die Soaps am Vorabend kaum.erzielte vermutlich wegen dem «Küstenrevier» (0,76 Millionen) nur 1,65 Millionen Zuschauer und fuhr 9,5 Prozent bei den Umworbenen ein. Im Anschluss fühlten sich 2,11 Millionen Menschen mitunterhalten. Die UFA Serial Drama-Serie verzeichnete 13,2 Prozent Marktanteil.