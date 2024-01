«Money Game» kann produziert werden

US-Fernsehen

Die Serie rund um die Leichtathletiksaison 2023/2024 findet ihren Platz bei Amazon.

Am Donnerstag gab Prime Video grünes Licht für, eine Doku-Serie von Campfire Studios, Axios Entertainment und Shaquille O'Neal's Jersey Legends, einer Abteilung von Authentic Studios. Mitten in einem der turbulentesten und aufregendsten Jahre der College-Leichtathletik bietet die Dokumentation einen exklusiven und umfassenden Einblick in die LSU-Leichtathletiksaison 2023-24. Das Format verfolgt in Echtzeit einen historischen Wendepunkt in der NCAA, als die Namens-, Bild- und Ähnlichkeitsrechte (NIL) geändert wurden, was die Entwicklung des College-Sports für immer verändern wird, und zeigt die surrealen Erlebnisse von LSU-Spitzenspielern, -Trainern und -Verwaltungsangestellten. Die LSU, das Aushängeschild des Bundesstaates Louisiana, ist eine der bekanntesten Marken in der College-Leichtathletik. Die LSU kann auf 51 nationale Meisterschaften in der SEC zurückblicken und stellt derzeit drei der zehn besten College-Athleten in der NIL.Mit mehr als 20 Millionen Followern in den sozialen Medien sind die LSU-Athleten die begehrtesten College-Athleten der Welt: LSU-Turnerin und Social-Media-Sensation Olivia Dunne, die herausragende Spielerin des Final Four im Frauenbasketball 2023, Bayou „Barbie" Angel Reese, die frisch gekürte SEC-Basketballerin des Jahres und von Roc Nation unter Vertrag genommene Flau'jae Johnson sowie LSU Tigers Quarterback, Heisman-Gewinner und zukünftiger NFL-Draft Jayden Daniels, um nur einige zu nennen.The Money Game wurde von Drea Cooper inszeniert und von Campfire Studios, Axios Entertainment und Shaquille O'Neal's Jersey Legends, einer Abteilung der Authentic Studios, produziert. The Money Game wird produziert von Ross Dinerstein, Rebecca Evans und Ross Girard von Campfire Studios; Erica Winograd, Jim VandeHei und Roy Schwartz von Axios Entertainment; Shaquille O'Neal, Colin Smeeton und Michael Parris von Jersey Legends; sowie Brendan Daw und Drea Cooper.