Allison Janney steigt bei «The Diplomat» ein

US-Fernsehen

Die neue Staffel wird demnächst in Großbritannien produziert.

Die Oscar- und siebenfache Emmy-Preisträgerin Allison Janney («I, Tonya») übernimmt eine Gastrolle in Staffel 2 der Erfolgsserievon Keri Russell, der Erfinderin und ehemaligen «West Wing»-Mitarbeiterin Debora Cahn. Janney wird die Rolle der Vizepräsidentin Grace Penn übernehmen.«The Diplomat» wurde für den Golden Globe, Emmy, SAG, PGA und CCA nominiert und hat seit seiner Premiere im vergangenen Jahr zahlreiche weitere Auszeichnungen erhalten. Die Serie feierte am 20. April Premiere und landete auf Platz 1 der wöchentlichen Netflix-Top-10-Liste der weltweit meistgesehenen englischsprachigen TV-Serien. Am ersten Wochenende erreichte die Serie 57,48 Millionen Zuschauer.Kate Wyler (Keri Russell) ist die neue US-Botschafterin in Großbritannien. Eigentlich sollte sie nach Afghanistan gehen. Sie macht sich gut in einem Krisengebiet. In einer historischen Heimat ... weniger gut. Auf einem Kontinent braut sich ein Krieg zusammen, auf einem anderen kocht er über. Kate muss internationale Krisen entschärfen, in London strategische Allianzen schmieden und sich an ihren neuen Platz im Rampenlicht gewöhnen - und das alles, während sie versucht, ihre Ehe mit dem Karrierediplomaten und Politstar Hal Wyler (Rufus Sewell) zu überleben.