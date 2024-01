Amazon verrät «LOL»-Teilnehmer

TV-News

Mit dabei sind gleich sieben Neulinge, darunter auch Otto Waalkes und Ina Müller.

Über die Weiihnachtsfeiertage beanspruchte Michael ‚Bully‘ Herbig mit seiner Amazon-Showdie Lachmuskel der Abonnenten. Der Streamingdienst Prime Video veröffentlichte kurz vor dem Fest ein dreiteiliges X-Max-Special, bei dem die Comedians Anke Engelke, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Teddy Teclebrhan, Martina Hill, Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker und Rick Kavanian als Teams auftreten. Zum Osterfest ist eine neue Staffel geplant, wann die fünfte Staffel erscheinen wird, steht aber noch nicht fest.Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung hat Amazon Prime Video nun aber das Line-up des international gefragten Comedy-Formats verraten. Mit dabei sind Hazel Brugger, Olaf Schubert und Torsten Sträter, die für 50.000 Euro auf das Lachen verzichteten. Zudem besteht das Feld aus sieben Neulingen. Mit dabei sind Mirja Boes, Meltem Kaptan, Michael Kessler, Ralf Schmitz und Otto Waalkes. «LOL» setzt zudem fort, dass auch eher fachfremde TV-Persönlichkeiten mitwirken. So versuchen Elyas M’Barek und Ina Müller die Konkurrenz zum Lachen zu bringen.«LOL: Last One Laughing» ist eine Produktion der Constantin Entertainment. Als Produzent fungiert Otto Steiner, Producerin ist Laura Steiner. Michael ‚Bully‘ Herbig überwacht als Spielleiter die 40 Überwachungskameras, die jeglichen Mundwinkel-Bewegungen der Stars einfangen sollen.