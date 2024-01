Comcast steigert Gewinn deutlich

Wirtschaft

Der Konzern hinter NBCUniversal und Sky verdiente im vierten Quartal 3,3 Milliarden US-Dollar.

Der in Philadelphia ansässige Medienkonzern Comcast hat am Donnerstagmorgen seine Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich von 30,552 auf 31,253 Milliarden Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen blieb in den Monaten Oktober, November und Dezember 2023 mit 8,012 Milliarden US-Dollar auf Vorjahresniveau. Der Nettogewinn stieg um 7,8 Prozent auf 3,260 Milliarden (Vorjahr: 3,024 Milliarden US-Dollar).Im Herbst 2023 wurden die Catch-Up-Rechte für das NBC-Programm von Hulu an den Streamingdienst Peacock von NBCUniversal übertragen. Dies führte innerhalb eines Jahres zu einem prozentualen Anstieg der Abonnentenzahl auf 31 Millionen. Im vierten Quartal 2023 konnte der Streamingdienst weitere drei Millionen Abonnenten hinzugewinnen. Im Bereich Content & Experiences stieg der Umsatz um 5,7 Prozent auf 11,500 Milliarden US-Dollar. Auf den Bereich Media entfielen 6,979 Milliarden US-Dollar (+3,1 Prozent). Die Werbeerlöse sanken im dritten Quartal um knapp sieben Prozent auf 2,635 Milliarden US-Dollar, die Vertriebserlöse stiegen um knapp achteinhalb Prozent auf 2,747 Milliarden US-Dollar. Die internationalen Sender legten - trotz Streaming - von 893 Millionen auf 1,047 Milliarden US-Dollar zu. Trotz des Wachstums erwirtschaftete die Mediensparte am Ende des Quartals nur einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von 108 Millionen US-Dollar (-50,2%).Die Kinoverkäufe beliefen sich in den Monaten Oktober, November und Dezember 2023 auf 343 Millionen US-Dollar (+58,8%), die Content-Verkäufe auf 2,375 Milliarden US-Dollar (-0,3%). Das Quartalsergebnis betrug 308 Millionen US-Dollar vor Steuern. Die Themenparks erwirtschafteten einen Umsatz von 2,371 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn betrug 872 Millionen US-Dollar.Der Bereich „Connectivity & Platforms“, der die Internetverträge, Peacock-Abonnenten und Sky-Kunden umfasst, erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 20,418 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz ging um 0,5 Prozent zurück, aber der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei sagenhaften 7,579 Milliarden US-Dollar. In den Vereinigten Staaten zählte man 31,648 Millionen Abonnenten (-74.000) für Internetdienste wie Internet und Peacock , 2,641 Millionen Geschäftskunden (+1.000) kamen hinzu. Die internationalen Abonnements gingen um 0,1 Millionen auf 17,847 Millionen zurück. Hier sind sowohl Sky als auch die Paramount-Kooperation SkyShowtime enthalten. Auch die Smartphone- und Internet-Verträge von Sky in England und Italien zählen dazu."Wir haben das Jahr 2023 und das vierte Quartal mit einer hervorragenden operativen und finanziellen Leistung abgeschlossen", sagte Brian L. Roberts, Chairman und Chief Executive Officer der Comcast Corporation. "Im dritten Jahr in Folge haben wir den höchsten Umsatz, das höchste bereinigte EBITDA und den höchsten bereinigten Gewinn je Aktie in unserer Unternehmensgeschichte erzielt. Gleichzeitig haben wir in zukünftiges Wachstum investiert, 16 Milliarden Dollar an unsere Aktionäre ausgeschüttet und eine gesunde Bilanz beibehalten.“Roberts ergänzt: „Wir haben ein starkes Wachstum bei Umsatz und bereinigtem EBITDA im Bereich Connectivity & Platforms erzielt und unser Netz weiter ausgebaut und modernisiert, um Breitband zu ermöglichen. Wir haben auch das höchste bereinigte EBITDA aller Zeiten in den Themenparks verzeichnet und waren zum ersten Mal seit 2015 die Nummer 1 bei den weltweiten Einnahmen und haben Peacocks Position als am schnellsten wachsender Streamer in den USA behauptet. 2024 hat bereits einen großartigen Start hingelegt - ich könnte nicht stolzer darauf sein, wie unser Unternehmen zusammengekommen ist, um ein rekordverdächtiges NFL Wild Card-Spiel auf Peacock und die größte Internetnacht aller Zeiten zu übertragen. Unsere einzigartigen und komplementären Fähigkeiten werden uns in die Lage versetzen, und das Vertrauen des Vorstands in unsere Zukunft spiegelt sich in der heutigen Ankündigung wider, dass wir unsere Dividende zum 16. Mal in Folge erhöhen werden.“