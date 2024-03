David Werker: Wir fangen grade erst an

Interview

Mit den Check24-Werbespots startete der Komiker durch, der auch wirklich durch Deutschland tourt.

Absolut, es ist der wohl beste "Schreibtischjob", den ich mir vorstellen kann.Es ist eine Late-Night-Show, die ständig durch Filme, Serien, Fußballspiele & Co unterbrochen wird. Deshalb zieht sie sich über den gesamten Tag.Bei aller Bescheidenheit; sie haben Moderatoren verglichen, und sind beim besten und günstigsten gelandet.Das kann man schon so sagen. Aber für das gängige 20-Sek-Format, in welches die Sendung zerteilt wird, wär's etwas zu lang.Durch die ständigen Film- und Serienunterbrechungen während der Show konnten wir netto erst eine Folge ausstrahlen. Wir fangen grade erst an.Der Anspruch war, dass ich mich mindestens so gut selbst synchronisiere, wie es bei der Familie der Fall war.I've been looking for meet and greet mit diesen beiden Unterhaltungstitanen mein Leben lang, in einem Wort: mega! Und um das Gäste-Legenden-Trio perfekt zu machen, dürfen wir Boris Becker nicht vergessen.Weil Live-Auftritte zeitlich und räumlich anderen Naturgesetzen unterliegen als die Werbung. Noch. Sobald die KI-Hologramme ausgereift sind, werde ich selbstverständlich täglich in jeder Stadt auftreten.Natürlich! Aber in welcher anderen Show gibt es Reisen, Kredite und Pferdehaftpflichtversicherungen? Da muss selbst «Der Preis ist heiß» passen. In der Late-Night-TV-Geschichte hat "Die unvergleichliche Show" ein Alleinstellungsmerkmal.LOL-igerweise wird die Show gleich nebenan aufgezeichnet auf dem Bavaria Filmgelände. Also gerne, ich würde den Weg auf jeden Fall finden.