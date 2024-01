«Young Royals» endet im März

International

Die letzte Folge wird am 18. März ausgestrahlt.

Der Streamingdienst Netflix hat die dritte und letzte Staffel vonangekündigt. Die zwölfteilige Serie wird am 11. März 2024 fortgesetzt. Die letzte Folge wird allerdings erst eine Woche später online gehen. «Young Royals» ist eine dramatische Romanze für schwedische Teenager. Die Geschichte spielt in dem fiktiven Elite-Internat Hillerska und folgt in erster Linie dem fiktiven Prinzen Gustav von Schweden (Edvin Ryding), seiner Romanze mit dem Mitschüler Simon Eriksson (Omar Rudberg) und dem daraus resultierenden Drama.Die von Lisa Ambjörn, Lars Beckung und Camilla Holter entwickelte Serie feierte am 1. Juli 2021 Premiere. Die Serie wurde am 22. September 2021 für eine zweite Staffel verlängert, die am 1. November 2022 ausgestrahlt wurde. Eine dritte und letzte Staffel wurde im Dezember 2022 verlängert.Edvin Ryding spielt die Rolle des Prinzen Wilhelm "Wille" von Schweden, der nach seinem älteren Bruder Erik der nächste in der schwedischen Thronfolge ist. Omar Rudberg spielt Simon Eriksson, einen aufsteigenden Star im Chor von Hillerskå, einen Stipendiaten, der nicht auf dem Internat ist, Saras Bruder und Wilhelms Liebhaber. Malte Gårdinger schließlich spielt August Horn von Årnäs. Er stammt aus einer adligen Familie und ist ein Cousin zweiten Grades von Wilhelm und Erik. Er ist Student im dritten Jahr, Präfekt und Kapitän der Rudermannschaft.