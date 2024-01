«Late Night Berlin» kehrt Mitte Februar zurück

TV-News

Klaas Heufer-Umlauf wird im Februar gleich zwei Sendeplätze im ProSieben-Programm bespielen.

ProSieben hat neue Folgen der Late-Night-Show mit Klaas Heufer Umlauf,, angekündigt. Das Comedy-Programm kehrt ab dem 13. Februar ins Programm zurück, der Staffelauftakt startet um 22:40 Uhr. Bis Sommer sind insgesamt 15 Folgen geplant. Welche Gäste Heufer-Umlauf gemeinsam mit Sidekick Jakob Lundt im Berliner Studio begrüßt, verriet ProSieben nicht.Im vergangenen Herbst waren die regulären Ausgaben der Florida-TV-Produktion wie so häufig stark vom Vorlauf abhängig und unterhielten im Schnitt 0,32 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei ausbaufähigen 2,5 Prozent. In der Zielgruppe erreichten die 13 Sendungen 0,21 Millionen Zuschauer und solide 7,9 Prozent Marktanteil. Auf hohe Quoten des Vorlaufs sollte sich «LNB» auch zu Beginn des neuen Jahres nicht verlassen, um 20:15 Uhr zeigt der Unterföhringer Sender, eine Wiederholung aus dem Juli 2023. Klaas Heufer-Umlauf wird im Februar gleich auf zwei Sendeplätzen zu sehen sein. Bekanntlich ist er neben Sarah Connor und Lena Meyer-Landrut auch Quiz-Kandidat bei, dessen siebten Staffel am 11. Februar beginnt.Im Nachlauf kehrt auch wieder die Comedy-Serieins Programm zurück, die im vergangenen Herbst als Nachtwiederholungen liefen. Nach einer «TV toal»-Wiederholung und einer weiteren «Darüber staunt die Welt – Die abgedrehtesten Tiermomente»-Ausstrahlung zeigt ProSieben ab 3:10 Uhr die Folgen „Shalom“ und „Rausch“, die Episoden neun und zehn der dritten Staffel. Die TV-Station setzt somit dort an, wo man kurz vor Weihnachten die Episodenliste abgebrochen hatte.