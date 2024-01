Amazon kauft «Apartment404»

International

Das Format ist eine Reality-Show aus Südkorea und Singapur.

Prime Video gab bekannt, dass die Showvon tvN und Prime Video ab Freitag, 23. Februar, in Singapur und in mehr als 240 Ländern und Gebieten weltweit auf Prime Video verfügbar sein wird. Die Episoden werden wöchentlich jeden Freitag veröffentlicht. «Apartment404» ist ein 8-teiliges Retro-Reality-Varieté-Programm mit Yu Jae Seok, Cha Tae Hyun, Oh Na Ra, Yang Se Chan, Jennie und Lee Jung Ha.Die Show spielt in einem Wohnhaus, in dem die sechs Bewohner der Wahrheit hinter außergewöhnlichen Ereignissen in ihrer Wohnung nachgehen. Da die Ereignisse auf wahren Begebenheiten beruhen, wird jede Folge einen anderen Schauplatz haben und in einer anderen Zeit spielen. Die sechs Darsteller werden sich in zwei Teams aufteilen und zusammen mit besonderen Gästen gegeneinander antreten. Am Ende der Serie wird eine Person zum Gewinner der Show gekürt.Die Show steht unter der Leitung von Produktionsleiter Jeong Cheol-min, der bereits an erfolgreichen Sendungen wie «Sixth Sense» und «Running Man» mitgewirkt hat. Yu Jae Seok ist ein Top-Komiker, Moderator und Fernsehpersönlichkeit; er hat auch mit Jeong Cheol-min durch «Running Man» und «Sixth Sense» zusammengearbeitet. Der Schauspieler Cha Tae Hyun ist für seine beliebten Filme und Shows bekannt. Die Schauspielerin Oh Na Ra ist ebenfalls Mitglied der Besetzung von «Sixth Sense». Yang Se Chan ist Komikerin und Mitglied der Besetzung von «Running Man». Jennie ist eine Sängerin, Rapperin und Schauspielerin, die als Mitglied der Girlgroup „Blackpink“ debütierte. Und schließlich gibt der aufstrebende Schauspieler Lee Jung Ha sein Debüt in «Apartment404» hat.