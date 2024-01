Deutsches Handball-Team trotz Niederlage im Halbfinale

Quotennews

Die Mannschaft unterlag Kroatien, doch Österreichs Niederlage gegen Island sicherte Deutschland dennoch den Einzug ins Halbfinale.



Gestern traf das deutsche Team im Rahmen der Handball-EM auf Kroatien. Nach dem Unentschieden gegen Österreich überzeugte das Team gegen Ungarn wieder mit 35:28. Ein Sieg gegen Kroatien bedeutete für die deutsche Mannschaft den Einzug ins Halbfinale, wo sie als Tabellenzweiter auf Dänemark treffen würde. Soweit in der Theorie, doch dann unterlag Deutschland Kroatien mit 24:30. Der Traum ist jedoch nicht geplatzt, da Österreich mit 24:26 gegen Island verlor. Somit steht das deutsche Team wie geplant im Halbfinale und trifft dort auf Dänemark.Am Montag hatten für die letzte Partie 8,45 Millionen Fernsehende eingeschalten, was zu herausragenden 29,3 Prozent Marktanteil geführt hatte. Auch die 2,27 Millionen Jüngeren waren bei überragenden 32,7 Prozent gelandet. Gestern übertrug Das Erste live aus Köln. Bereits den Vorbericht verfolgten 5,70 Millionen Fernsehende, was starken 22,8 Prozent Marktanteil entsprach. Die 1,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen stiegen mit 24,0 Prozent ein. Mit 7,90 Millionen Interessenten war die Partie etwas weniger gefragt als die letzte, was dennoch für ausgezeichnete 28,7 Prozent sowie den Tagessieg reichte. Die 2,13 Millionen jüngeren Sportfans belegten traumhafte 32,3 Prozent des Marktes.ZDF setzte unterdessen zur Primetime auf eine Wiederholung der Krimikomödie. Bei der Erstausstrahlung im März 2022 hatten noch 7,95 Millionen Neugierige eingeschalten, doch auch mit 5,33 Millionen Zuschauern musste sich der Sender gestern nicht verstecken. Es wurden hohe 19,2 Prozent Marktanteil verbucht. Einzig die 0,30 Millionen Jüngeren kamen nicht über ein mageres Resultat von 4,6 Prozent hinaus.