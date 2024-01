Jon Stewart moderiert wieder «Daily Show»

US-Fernsehen

Der ehemalige Gastgeber wird Produzent und moderiert die Montagsfolgen bis zu den US-Wahlen im November.

Der zu Paramount Global gehörende Kabelsender Comedy Central hat sich mit dem früheren-Moderator Jon Stewart geeinigt. Die Late-Night-Show war bislang auf der Suche nach einem neuen Aushängeschild, nachdem Trevor Noah seinen Vertrag Ende 2023 auslaufen lässt. Stewart, der derzeit keine aktuellen Projekte hat, wird die Montagssendungen moderieren und auch als Produzent fungieren. Der Kontrakt gilt vorerst bis zu den Wahlen im November 2024. Wechselnde Gastgeber werden die Sendeplätze am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag präsentieren."Jon Stewart ist die Stimme unserer Generation und wir fühlen uns geehrt, dass er zu Comedy Central's «The Daily Show» zurückkehrt, um uns allen dabei zu helfen, dem Wahnsinn und der Spaltung, die das Land zu Beginn der Wahlsaison erschüttern, einen Sinn zu geben", sagte Chris McCarthy, Präsident/CEO von Showtime/MTV Entertainment Studios, in einer vorbereiteten Erklärung. "In diesem Zeitalter der Heuchelei und politischen Inszenierung ist Jon Stewart die perfekte Person, um die leere Rhetorik zu durchbrechen und mit seinem brillanten Humor für die dringend benötigte Klarheit zu sorgen.Zahlreiche prominente Gäste wie Leslie Jones, Kal Penn und Sarah Silvermann haben die Show im vergangenen Jahr moderiert. Der Sender Comedy Central soll mit einigen Kandidaten über ein Engagement gesprochen haben. Im Zuge des Medienwandels von Kabelsendern hin zu Streaming-Diensten hat Comedy Central jedoch kein besonders großes Budget mehr. Stewarts bisherige Apple-Show «The Problem» wurde nach zwei Jahren im April 2023 eingestellt. Das Format schlug kaum Wellen.