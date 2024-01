RTL überträgt Formel 1 vor allem im Sommer

TV-News

Zwischen Juli und September zeigt RTL gleich fünf Rennen in Folge. Los geht es mit dem Saisonstart in Bahrain.

Durch eine Kooperation mit Sky Deutschland hat sich RTL Deutschland die Übertragungsrechte an insgesamt sieben Formel-1-Rennen gesichert, die man bei RTL im Free-TV ausstrahlen wird. Der Kölner Sender hat nun festgelegt, welche Rennen man im Laufe des Jahres zeigen wird. Die Formel 1 feiert demnach am 2. März ihr RTL-Comeback, wenn der Rennzirkus beim Großen Preis von Bahrain in die neue Saison startet.Danach muss sich das Publikum ein wenig gedulden, denn das zweite Rennen wird es im Juli zu sehen sein. Dann zeigt RTL aber gleich fünf Rennen am Stück. Diese Phase beginnt am 21. Juli mit dem Grand Prix in Ungarn. Eine Woche später folgt der Große Preis von Belgien aus Spa. Nach einer einmonatigen Sommerpause gastiert die Königsklasse des Motorsports in den Niederlanden, wo RTL am 25. August das Rennen aus Zandvoort überträgt. Am 1. September ist das Italien-Rennen aus Monza an der Reihe, ehe am 15. September das sechste Free-TV-Rennen in Baku, Aserbaidschan stattfindet. Das siebte und finale RTL-Rennen läuft am 24. November, wenn in Las Vegas das drittletzte Rennen der Saison ausgetragen wird.Damit hat sich RTL für eine recht konstante Sendezeit bei der Übertragung entschieden. Die Rennen in Ungarn, Belgien, Niederlande und Italien beginnen allesamt um 15:00 Uhr, der Saisonauftakt in Bahrain ist für 16:00 Uhr geplant. Nur das US-Renen in der Casino-Stadt tanzt etwas aus der Reihe. Hier schaltet die Ampel um 7:00 Uhr morgens deutscher Zeit auf grün. Neben den genannten Grands Prix wird RTL an jedem Rennwochenende das Qualifying oder den Sprint entweder bei RTL oder auf RTL+ ausstrahlen.