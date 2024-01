David Duchovny steigt bei «Malice» ein

US-Fernsehen

Die Schauspieler David Duchovny, Jack Whitehall und Carice van Houten haben die Hauptrollen in der neuen Amazon-Serieergattert. Die britische Serie wird von James Wood geschrieben, der bereits für «The Great» verantwortlich war. Produziert wird die Serie von Expectation Entertainment und Tailspin Films.Genaue Details zur Handlung werden noch geheim gehalten, aber man munkelt, dass die Serie einem jungen Mann (Whitehall) folgen wird, der versucht, in die Welt einer reichen Familie einzudringen, wobei Duchovny und Van Houten die Köpfe dieser Familie spielen werden.Der Schauspieler David Duchovny ist vor allem für seine Rolle als Fox Mulder in «Akte X» bekannt. Er war auch in der Showtime-Serie «Californication» zu sehen. Van Houten ist vielen Zuschauern aus der HBO-Serie «Game of Thrones» bekannt, in der sie seit der zweiten Staffel die Rolle der Melisandre spielt. Whitehall ist Stand-up-Comedian und Schauspieler. Er hat in den Serien «Bad Education», «The Afterparty» und «Good Omes» mitgewirkt.