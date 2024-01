Rainer Jahreis: Wie alle bisherigen Filme des «Erzgebirgskrimis» wurde alles im Erzgebirge gedreht

Interview

Der «Erzgebirgskrimis»-Autor und Produzent Jahreis sprach auch über die Droge Crystal Meth, der sehr süchtig macht und das Thema des Filmes ist.

Timo Barthel, der junge Betreiber eines abgelegenen Clubs im Erzgebirge, wird im Wald, aufgebahrt auf einem Stapel Baumstämme, ermordet aufgefunden. Kommissar Robert Winkler (Kai Scheve) und seine Kollegin Karina Szabo (Lara Mandoki) ermitteln mit Hilfe der Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) im jugendlichen Drogenmilieu an der deutsch-tschechischen Grenze. In diesem psychologisch vertrackten Fall kommen sie auch dem folgenschweren Geheimnis um das „Holzweibel“ (Maria Simon) auf die Spur.Die Gründe für den Konsum von Drogen sind vielfältig und sehr unterschiedlich. Insofern möchte ich mir hier keine Aussage erlauben. Hintergrund für unsere Geschichte ist aber, dass die Droge Crystal Meth durch die Grenznähe zur Tschechischen Republik eine besondere regionale Bedeutung hat und der Konsum bei Jugendlichen wieder zunimmt. Crystal Meth macht schnell abhängig und die gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen sind fatal.Keine Einzige. Wie alle bisherigen Filme des Erzgebirgskrimis, wurde auch „Die Tränen der Mütter“ zu 100 Prozent an Originalmotiven im Erzgebirge gedreht.Die Logistik ist anspruchsvoll und die Transportwege sind aufwendig. Team und Ensemble sind den Wetterbedingungen ausgesetzt, besonders im Winter. Aber die erzgebirgische Landschaft und die Natur sind sehr wichtig für unsere Reihe. Das Erzgebirge spielt eine Hauptrolle in unseren Geschichten.Sehr natürlich. Uns alle. „Familienband“ war ein anspruchsvoller Stoff und der Film hat seine eigene Tonalität. Es hat auch gezeigt, wie vielschichtig man innerhalb der Reihe erzählen kann und die Zuschauer dabei emotional erreicht.Wir haben im Herbst einen Film abgedreht, der auf dem Jakobsweg im Erzgebirge spielt. Ab Mitte Februar drehen wir einen Winterfilm in Oberwiesental. Im Jahr 2025 ist Chemnitz europäische Kulturhauptstadt. Wir werden diesen Sommer einen Erzgebirgskrimi in Chemnitz drehen, der sich inhaltlich diesem Thema widmet.Es gibt natürlich Konstanten: Unsere Figuren, den Krimi und das Erzgebirge. Aber jeder Film soll auch seine eigene Temperatur und Tonalität haben. Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass verschiedene AutorInnen und auch unterschiedliche Regisseur Innen die Geschichten mit ihrer eigenen Handschrift erzählen. Unser Anspruch ist auch immer, Stoffe zu finden, die nur im Erzgebirge spielen können.