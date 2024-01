«Sex and the City» wandert auch zu Netflix

US-Fernsehen

In Deutschland ist die Situation noch unklar.

Der Pay-TV-Sender HBO von Warner Bros. Discovery hat die Fernsehseriean den amerikanischen Streamingdienst Netflix lizenziert. Alle sechs Staffeln der 94-teiligen Serie werden ab Anfang April bei Netflix abrufbar sein. Ausgenommen sind die produzierten Spielfilme sowie die Spin-Offs «And Just Like That» und «The Carry Diaries».Die zwischen 1998 und 2004 produzierte Serie wird zunächst nur in den USA und einigen europäischen Ländern zu sehen sein. Die Ausnahmen wurden in dem „Variety“-Artikel nicht genannt, aber es handelt sich mit Sicherheit um das Sky-Territorium Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Italien.Sarah Jessica Parker spielt in «Sex and the City» die New Yorker Schriftstellerin Bradshaw, die sich für ihre Kolumne von den wahren, emotionalen und oft humorvollen Erlebnissen ihrer Freunde und Liebhaber inspirieren lässt. Die von Darren Star entwickelte Serie basiert auf der gleichnamigen Buchanthologie von Candace Bushnell, in der auch Kristin Davis, Cynthia Nixon und Kim Cattrall mitspielen.