«Kühlschrank öffne dich!» verliert wieder

Nach dem Auswärtstrend zuvor kam nun der Rückschlag. In der Zielgruppe wurde zudem ein Negativrekord über alle Staffeln hinweg eingefahren.



Gestern hieß das Duell beiChristian Henze und Robin Pietsch gegen Zora Klipp und Viktoria Fuchs. Erneut müssen leckere Gerichte mit den Zutaten aus fremden Kühlschranken zubereitet werden. Diesmal befand sich der Kühlschrank jedoch in einem Wohnmobil, wo der Platz begrenzt ist. Die Profis mussten dennoch versuchen, die wenigen Zutaten möglichst gelungen zu kombinieren.Das Format hatte in der Vorwoche etwas angezogen und so 0,91 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt. Dies hatte zu annehmbaren 3,7 Prozent Marktanteil geführt. Bei den 0,28 Millionen Jüngeren waren passable 5,2 Prozent zustande gekommen. Nach dem Bestwert in der Woche zuvor ging es nun mit 0,82 Millionen Interessenten wieder abwärts. Magere 3,1 Prozent Marktanteil waren das Resultat. Die 0,26 Millionen Umworbenen verbuchten mit mauen 4,1 Prozent Marktanteil zudem den absoluten Tiefstwert über alle drei Staffeln hinweg.Ab 22.30 Uhr startete die Reportage. In dieser Woche lautete das Motto der Ausgabe „Rekordverdächtig: Essen extrem“. Es blieben noch 0,46 Millionen Neugierige auf dem Sender, doch der Marktanteil sank weiter auf ausbaufähige 2,8 Prozent. Das jüngere Publikum war mit 0,13 Millionen Menschen so groß wie in der Vorwoche. Dennoch stürzte die Quote um einen Prozentpunkt auf ernüchternde 3,1 Prozent ab.