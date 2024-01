Verwirrung bei «Forsthaus Rampensau»: Finale läuft nicht am Donnerstag

TV-News

ProSieben hat für die nächste Joyn-Reality «Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken» einen Ausstrahlungstermin gefunden.

Seit Wochen programmiert ProSieben zahlreiche Reality-Formate des Streamingdienstes Joyn im eigenen Programm. Der prominenteste Vertreter ist dabei wohl, der seit Jahresbeginn den Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr innehat. Von den insgesamt sieben bei Joyn erschienen Ausgaben wurden bislang drei gesendet, der Erfolg war mit Zielgruppen-Marktanteilen zwischen 5,9 und 7,9 Prozent recht überschaubar. Mitte Februar ist das Finale der Produktion von Madame Zheng Production vorgesehen – allerdings nicht auf dem angestammten Sendeplatz.Denn am Donnerstag, 15. Februar, startet die 19. Staffel von, weshalb Heidi Klum die „Rampensäue“ aus dem Programm verdrängt. Das Finale des Reality-Formats ist stattdessen bereits einen Tag vorher am 14. Februar im Anschluss anab 21:25 Uhr eingeplant. Im Anschluss laufen zwei alte Folgen der von Christian Düren moderierten Ekel-ShowOb der Sendeplatz nach «TV total» auch in Zukunft mit Reality-TV belegt wird, bleibt abzuwarten. Joyn legt derzeit ein enormes Tempo bei der Produktion dieser Programmfarbe an den Tag. Am 8. Februar debütiert bereits das nächste Format:. Die Doku-Soap mit der ehemaligen «GNTM»-Teilnehmerin hat aber bereits einen Sendetermin im linearen Programm von ProSieben , und es ist nicht der Mittwoch. Stattdessen ist Gina-Lisa Lohfink bei ihrer Liebessuche im Anschluss an die Modelcastingshow, die sie einst groß rauskommen ließ, ab dem 15. Februar ab 23:10 Uhr in Doppelfolgen zu sehen.