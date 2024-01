ntv klärt über Fake-News auf

TV-News

Der Nachrichtensender startet im Februar das Format «ntv Faktenzeichen», in dem man Desinformation entlarven möchte.

Um auf die Bedeutung von vertrauenswürdigen Informationen aufmerksam zu machen und insbesondere bei Jüngeren für den sicheren Umgang mit Nachrichten zu werben, ist der Nachrichtensender ntv Partner der Medien-Iniative „#UseTheNews“ im Rahmen des Projekts „Jar der Nachricht“ geworden. In diesem Zusammenhang plant ntv nun für den 5. Februar den Start des Formats, das jeden ersten Montag im Monat um 19:30 Uhr gesendet wird.Journalistin Julia Weber will zusammen mit dem RTL/ntv Verifizierungsteam Desinformationen entlarven, denn laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie kann fast die Hälfte der Deutschen den Wahrheitsgehalt von Informationen aus dem Netz nach eigenem Bekunden nicht korrekt einschätzen. Weber will dabei helfen, wie man Falschmeldungen erkennen kann. In der ersten Folge werden politische KI- und Deepfakes analysiert und Schritt für Schritt aufgezeigt, ob es sich um einen Fakt oder Fake handelt.„Wir möchten mit dem Format Menschen unterstützen, in der täglichen Flut von Informationen den Überblick zu behalten. Mit gesunder Skepsis und einigen Tipps kann jeder dabei helfen, die Verbreitung von Falschmeldungen einzudämmen“, erklärt Sonja Schwetje, Programmgeschäftsführerin ntv. „Bei mit Hilfe von KI manipulierten Fälschungen können selbst Medienprofis oft nicht mit Sicherheit sagen, ob ein Video oder eine Tonaufnahme authentisch ist. Hier spielt journalistische Recherche eine entscheidende Rolle. Wir brauchen ein größeres Bewusstsein in unserer Gesellschaft, wie leicht Fake-Inhalte in Umlauf gebracht und verbreitet werden und welchen Schaden sie anrichten können.“