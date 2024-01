Bild sichert sich drei WWE-Shows

TV-News

Über ein BildPlus-Abo kann man die Wrestling-Shows «Raw» und «SmackDown» wöchentlich live in der Nacht in der Originalfassung verfolgen. Auch «NXT» ist Teil des Deals.

Bislang war die deutsche Heimat des Wrestlings der Spartensender ProSieben Maxx . Dort sind samstags, mittwochs und donnerstags die drei WWE-Showsundin deutscher Erstausstrahlung zu sehen. Der Unterföhringer Free-TV-Sender bekommt ab dem 30. Januar nun aber neue Konkurrenz. Denn die ‚Bild‘-Zeitung hat sich ebenfalls Rechtepakte zu den drei genannten Wrestling-Shows gesichert.Ab dem 30. Januar zeigt ‚Bild‘ jede Woche drei Wettkämpfe der World Wrestling Entertainment (WWE) live in englischsprachiger Originalfassung. Immer dienstags um 2:00 Uhr morgens überträgt man «Raw» sowie jeden Samstag ebenfalls live ab 2:00 Uhr folgt «SmackDown». Beide Shows sind wöchentlich live bei BILD.de zu sehen und stehen im Anschluss auch als Video zum Abruf bereit. Zusätzlich bietet bild.de ab Mittwochmorgen auch «NXT» als Video-on-Demand an. Darüber hinaus können sich die WWE-Fans auf das Eventfreuen, das ‚Bild‘ live am 31. August 2024 überträgt.Voraussetzung für den Empfang oder Abruf der Shows ist ein BildPlus-Abo. Ab März bietet das Boulevard-Blatt die gesamten WWE-Shows bis Ende 2024 mit dem Jahrespass (50 Euro) oder einer Einzelbuchung (5 Euro pro Show) an. Der Schritt kommt durchaus überraschend, denn ‚Bild‘ hat seine TV-Aktivitäten bekanntlich eingestellt. Grundsätzlich ist bei der WWE derzeit aber viel Bewegung drin. Erst kürzlich schloss die Wrestling-Organisation einen Rechtedeal mit Netflix ab ( Quotenmeter berichtete ).