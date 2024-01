Auch ZDFinfo macht Dokuserie über die Bundeswehr

TV-News

Das ZDF begleitet Rekruten bei ihren ersten Erfahrungen mit der militärischen Welt.

Nach Kabel Eins und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) hat auch das ZDF eine Doku-Serie angekündigt, die sich mit dem Alltag bei der Bundeswehr beschäftigt. Das Projekt des Mainzer Senders trägt den Titelund ist ab dem 24. März in der ZDFmediahtek zu sehen. Am 6. März läuft die vierteilige Doku ab 20:15 Uhr im Programm des Spartensenders ZDFinfo mit allen vier Episoden.Die Serie begleitet junge Rekruten bei ihren ersten Erfahrungen mit der militärischen Welt, zeigt sie auf ihren unterschiedlichsten Ausbildungswegen und gibt Einblicke in den Alltag der jungen Frauen und Männer beim Bund. Zu sehen sind insgesamt sechs Männer und Frauen zwischen 21 und 39 Jahren. Hinter «Beim Bund» stehen die beiden Autoren Carmen d'Avis und Thomas Nickel. Die Produktion verantwortete just5media. Carmen d'Avis fungierte zudem als Producerin, während Thomas Nickel als Realisator tätig war. Produzenten waren Christian Liese und Oliver Just.„Tatsächlich ist die Bundeswehr ein riesiges Unternehmen und daher auch ein großer Arbeitgeber und Ausbilder. Jährlich fangen Tausende junger Leute bei der Bundeswehr an. Man kennt sie kaum. Dabei steht die Bundeswehr aktuell im Fokus des Interesses. So ist es reizvoll, hinter die Kulissen zu blicken, sich ein eigenes Bild von der Institution und den Menschen in dieser Welt zu machen – vielleicht auch mit eigenen Ressentiments aufzuräumen“, so Carmen d’Avis über das Motiv der Doku-Reihe.Die Bundeswehr scheint derzeit ein beliebtes Thema für deutsche TV-Sender zu sein. Neben Kabel Eins, NDR und nun auch ZDFinfo hatte RTLZWEI bereits im vergangenen Sommer die Doku(Arbeitstitel) angekündigt. Die Reportage soll exklusiv aus der „Panzerhauptstadt“ Munster berichten und neben dem Training von Soldatinnen und Soldaten spielt auch die Symbiose von Kaserne und Stadt eine Rolle. Ein Sendetermin der Produktion aus dem Hause Clip Klap steht aber noch nicht fest.