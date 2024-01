ZDF zeigt «das aktuelle sportstudio» künftig online first

TV-News

Der lineare Sendeplatz der Sportsendung am späten Samstagabend bleibt unangetastet, in der ZDFmediathek ist «das aktuelle sportstudio» hingegen künftig ein wenig früher abrufbar.

Die ZDF-Sendungist eine Institution im deutschen Sportfernsehen, auch wenn die Reichweite nur noch selten oberhalb der Zwei-Millionen-Marke liegt. Schon seit über einem Jahrzehnt wird die Sportsendung am Abend aufgezeichnet und pünktlich um 23:00 Uhr ausgestrahlt. Nur in Ausnahmefälle verschiebt sich die Sendezeit. Künftig wird es eine weitere Änderung bei der Ausstrahlung geben, die vor allem Nutzer der ZDFmediathek betrifft.Während der Sendeplatz am Samstagabend um 23:00 Uhr im linearen Programm des ZDF bestehen bleibt hat, ist «das aktuelle sportstudio» ab dem kommenden Samstag, 27. Januar, online bereits ab 22:30 Uhr abrufbar. Auf sportstudio.de und in der ZDFmediatheks-App via Smart-TV (zum Beispiel Hbb-TV) oder Tablet sowie Smartphone können die Fußballfans künftig eine halbe Stunde früher die Highlights des Bundesliga-Topspiels sehen.„Mit dem neuen Online-First-Angebot wollen wir allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern am Samstagabend gerecht werden: den Sportfans, die auf die ersten frei empfangbaren Bilder vom Abendspiel warten, den Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern, die die feste Beginnzeit unserer Sendung um 23:00 Uhr im ZDF zu schätzen wissen und auch unserem Publikum im Studio 3 auf dem Mainzer Lerchenberg“, erklärt ZDF-Sportchef Yorck Polus.Die kommende Sendung moderiert Jochen Breyer, der den Skirennläufer Linus Straßer im Studio begrüßt. Straßer gilt als der neue deutsche Slalom-Star, nachdem er zuletzt die Slalom-Weltcups in Kitzbühel und Schladming gewonnen hatte. Außerdem zeigt das ZDF die ersten Free-TV-Bilder des Bundesliga-Spiels zwischen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen und dem niederrheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach.