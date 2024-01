Max startet in 39 Ländern

International

In der Karibik und in Lateinamerika wird der Streamingdienst ausgerollt.



Warner Bros. Discovery kündigte an, dass seine Streaming-Plattform Max am 27. Februar in Lateinamerika starten wird, der ersten internationalen Region, in der die Plattform im Rahmen ihrer globalen Einführung eingeführt wird.Max wird außergewöhnliche Geschichten für jedermann bieten, mit einer vielfältigen Sammlung von Inhalten der höchsten Qualität in der Unterhaltung über alle Genres und Formate hinweg, von Warner Bros. Discovery's umfangreicher Familie von ikonischen Marken in Lateinamerika, einschließlich HBO, Warner Bros, das DC-Universum, Discovery, Discovery Home & Health, ID, Discovery Kids, Cartoon Network und Adult Swim sowie die von Fans auf der ganzen Welt am meisten geliebten SerienDarüber hinaus wird das Inhaltsangebot der Plattform die Erstausstrahlungsrechte von Filmen großer Studios wie Sony Pictures und NBCUniversal (in spanischsprachigen Märkten) sowie Live-Programme, einschließlich der "Awards' Season" und Live-Sportveranstaltungen (in einigen Ländern), und eine Vielzahl lokaler Originalproduktionen umfassen, die in Zusammenarbeit mit der talentierten Gemeinschaft lateinamerikanischer Schöpfer und Künstler entwickelt wurden. All dies wird von einer verbesserten Benutzererfahrung begleitet, die es jedem Verbraucher ermöglicht, seine eigene Reise durch die Plattform zu wählen und zu entdecken.