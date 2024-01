Ben Affleck dreht Matt Damon-Film

Kino-News

Netflix hat grünes Licht für den Spielfilm «Animals» gegeben.

Der Streamingdienst Netflix hat einer weiteren Zusammenarbeit zwischen Ben Affleck und Matt Damon zugestimmt. Netflix hat sich den Spielfilmunter den Nagel gerissen. Affleck wird Regie führen und Damon die Hauptrolle spielen. Die beiden haben bereits mehrere Projekte wie «Air» realisiert. Bei «Air», dem Film über den Nike-Schuh, stand aber auch Ben Affleck vor der Kamera.Das Drehbuch stammt von Connor McIntyre und Billy Ray. Über die Handlung wird noch Stillschweigen bewahrt. Bisher ist nur bekannt, dass sich die Geschichte um eine Entführung drehen wird. Brad Weston und Collin Creighton, die das Projekt entwickelt haben, haben Fifth Season als Produktionsfirma gewonnen. Michael Joe und Kevin Halloran von Artists Equity sind die ausführenden Produzenten.Die beiden Schauspieler lernten sich in der High School kennen und arbeiteten 1997 als Drehbuchautoren für den Independentfilm «Good Will Hunting» zusammen, für den sie einen Oscar für das beste Originaldrehbuch erhielten. Gemeinsam arbeiteten sie Anfang der 2000er Jahre an der HBO-Serie «Project Greenlight».