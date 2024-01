ITV schickt Jonathan Ross zu den Oscars

England

Der Streamingdienst ITVX wird die Gala kostenfrei ausstrahlen.

Zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten können die britischen Zuschauer den Glanz und den Glamour der Oscar-Verleihung kostenlos und exklusiv auf ITV1 und ITVX mit einer Reihe von Programmen zur Feier der mit Spannung erwarteten Verleihung erleben. In der großen Nacht selbst, am Sonntag, den 10. März, können die Zuschauer um 22.30 Uhr live auf ITV1 und ITVX bei der Oscar-Verleihung dabei sein, wenn Jonathan Ross die ultimative Oscar-Party mit einer Sondersendung moderiert, die den britischen Zuschauern die ganze Action Hollywoods präsentiert und bei der er von einer Gruppe filmbegeisterter Stars und besonderer Gäste begleitet wird.Vor der Oscar-Verleihung können die Zuschauer den ganzen Glamour Hollywoods mit dem offiziellen Stream der Live-Show vom roten Teppich der Oscar-Verleihung auf ITVX exklusiv für Großbritannien ab 21.30 Uhr miterleben, wenn Ross King direkt von der Veranstaltung im Dolby Theatre in LA sendet. In aufregenden Sneak Peeks können die Zuschauer außerdem brandneue, exklusive Inhalte hinter den Kulissen sehen, die nur in Großbritannien auf ITVX zu sehen sind und die im Laufe des Abends auf die Plattform geladen werden.Am nächsten Tag können Sie die Preisverleihungssaison weiter genießen, entweder durch Streaming der gesamten Zeremonie während des Frühstücks oder mit einem 90-minütigen Highlight-Paket der Zeremonie, das am Montag, den 11. März um 22.45 Uhr auf ITV1 ausgestrahlt wird. Darüber hinaus wird die Übertragung auf der ITVX-Pop-up-Oscars-Seite verfügbar sein.