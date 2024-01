The CW wiederholt «The Conners»

US-Fernsehen

Die ABC-Serie erhält einen prominenten Sendeplatz.

Bereits am Donnerstag, den 1. Februar 2024, wird The CW seinen Donnerstagabend neu gestalten. Der Sender startet mit der kürzlich erworbenen Serie, die eigentlich beim Konkurrenten ABC läuft. Zwei Folgen der Sitcom werden zwischen 20.00 und 21.00 Uhr ausgestrahlt.Danach geht es mitweiter. Als Mark und seine Freunde ausgewählt werden, an "Reach for the Top" teilzunehmen, trainieren sie Tag und Nacht, um den Ruhm mit nach Hause zu nehmen. Doch als das Spiel beginnt und sie gegen Marks Schwarm Cara antreten müssen, setzt Marks Herz seinen Verstand außer Gefecht. Die Episode wurde von Mark Critch und Tim McAuliffe geschrieben und von Renuka Jeyapalan inszeniert. Erst am 2. Januar 2024 feierte die Geschichte Premiere.Auchwird wiederholt. Darum geht es ab 21.30 Uhr: In einer von Drunk History inspirierten Episode suchen Astrid (Meaghan Rath) und James (Aaron Abrams) beim Abendessen in einem schicken Restaurant ein anderes Gesprächsthema als ihre Kinder. Astrid und James fühlen sich unter Druck gesetzt, mit dem aufregenden Leben ihrer Familie und Kollegen Schritt halten zu müssen, und erfreuen sich gegenseitig mit übertriebenen Geschichten aus ihrer Woche.