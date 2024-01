«They Called Him Mostly Harmless» startet am 8. Februar

US-Fernsehen

Nach einer vielbeachteten Sneak Peek auf dem Florida Film Festival hatte der Film seine Weltpremiere auf dem Hamptons International Film Festival.

Die Max Original-Dokumentationvon Investigation Discovery, die von der Emmy-Gewinnerin Patricia E. Gillespie («The Fire That Took Her») inszeniert und von Anchor Entertainment produziert wurde, wird am Donnerstag, den 8. Februar auf Max ausgestrahlt.Als ein nicht identifizierter Wanderer in der Wildnis Floridas tot aufgefunden wird, veröffentlichen die Behörden ein Phantombild. Mehrere Wanderer rufen an und behaupten, den Mann getroffen zu haben. Es gibt nur ein Problem - er hat ihnen nie seinen Namen gesagt. Es braucht zwei Jahre, Tausende von engagierten Internet-Detektiven und ein Wunder der Wissenschaft, um ihn zu identifizieren, und damit fangen die Probleme erst richtig an. Die Dokumentation ist eine charakterzentrierte Neuinterpretation eines klassischen wahren Verbrechens und handelt davon, sich selbst zu finden, wenn man nach jemand anderem sucht.Jason Sarlanis, Präsident, TNT, TBS, TruTV, ID und HLN, sagt: "«They Called Him Mostly Harmless» ist ein fesselndes Mysterium um die Identität eines Unbekannten, der tot in den Sümpfen Floridas gefunden wurde, und um die Schar der Fans von wahren Verbrechen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Fall zu lösen. Aber das zwischenmenschliche Drama, das unter diesen Sesseldetektiven ausbricht, wird genauso fesselnd wie das Rätsel selbst, da beide dunkle, unerwartete Wendungen nehmen."Patricia E. Gillespie, Regisseurin, ergänzt: "Ich wurde von dieser Geschichte angezogen, weil sie uns helfen kann, tiefer darüber nachzudenken, was es bedeutet, im digitalen Zeitalter zu leben. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, einen Film zu drehen, der sowohl die Bürgerdetektive ehrt, die unermüdlich an der Identifizierung von «Mostly Harmless» gearbeitet haben, als auch die Zuschauer dazu ermutigt, sich mit dem Thema der nicht identifizierten Personen zu beschäftigen."