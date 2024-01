Sat.1 Gold widmet sich dem Glauben

TV-News

Zwei alte Formate sollen den Montagabend bereichern.

In den vergangenen Wochen strahlte Sat.1 Gold neue Episoden von «Das Böse im Blick – Augenzeuge Kamera» aus. Doch nachdem alle neuen Geschichten gesendet wurden, holt man ein anderes Format aus dem Archiv. Zur besten Sendezeit laufen zwei alte Geschichten vonDie Glaubensgemeinschaft "Organische Christus Generation" hat sich nicht nur in der Schweiz etabliert, sondern findet auch in Deutschland viele Anhänger. Ruth und Abigail sind von Kind auf Teil der Gemeinschaft, die von Ivo Sasek angeführt wird. Der Prediger lehrt eine strenge Erziehung, weswegen die Leben der beiden Mädchen von Gewalt und ständiger Angst geprägt sind.Ab 22.05 Uhr kommt der Mehrteiler. Der Hunger nach Macht und Kontrolle bringt den sadistischen Prediger Jim Jones dazu, seine eigene Sekte, The Peoples Temple, zu gründen. Jones wuchs in großer Armut auf und fiel bereits als Kind durch sein seltsames Verhalten auf. Er verkündete beispielsweise lauthals, er habe besondere Kräfte, könne fliegen und Menschen in den Tod begleiten.