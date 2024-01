Amanda Seyfried in der Peacock-Serie

US-Fernsehen

«Long Bright River» wird von Universal Pictures Television produziert.

«The Dropout»-Star Amanda Seyfried wird in den kommenden Monaten für den NBC-Streamingdienst Peacock vor der Kamera stehen. Die Schauspielerin steht für die Adaption des Romansvon Liz Moore vor der Kamera. Die Produktionsfirma Universal Pictures Television spricht von einem Thriller. Moore schreibt das Drehbuch zusammen mit «The Offer»-Autorin Nikki Toscano.In der offiziellen Logline heißt es: "Die Serie erzählt die Geschichte von Mickey (Seyfried), einer Polizistin, die in einem Viertel von Philadelphia patrouilliert, das stark von der Opioid-Krise betroffen ist. Als in der Nachbarschaft eine Mordserie beginnt, erkennt Mickey, dass ihre persönliche Geschichte mit dem Fall zusammenhängen könnte.""«Long Bright River» erzählt eine Geschichte über die kollektive Kraft einer unterversorgten Gemeinschaft", sagten Moore und Toscano in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir sind begeistert, dass Amanda Seyfried die Hauptrolle in dieser Serie spielt, in der es darum geht, wie diejenigen, die zunächst als Opfer wahrgenommen werden, sich zusammenschließen können, um ihre Macht wiederzuerlangen. Moores Familiengeschichte und ihre Arbeit mit Organisationen zur Schadensminimierung in Philadelphia haben die Serie inspiriert, die mitfühlend das Leben von Suchtkranken und ihren Angehörigen zeigt.