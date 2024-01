Peacock kauft UK-«Love Island: All Stars»

US-Fernsehen

In Großbritannien hat die neue Staffel gerade erst begonnen.

Die neue Staffel der britischen Reality-Showwird derzeit in der südafrikanischen Stadt Franschoek produziert. Peacock wird der exklusive US-Streaming-Sender für die britische Reality-Dating-Serie Die ersten drei Episoden werden ab Montag, 29. Januar, exklusiv bei Peacock ausgestrahlt, weitere Folgen folgen täglich. In Großbritannien startete die Staffel bereits am 15. Januar 2024.«Love Island» wird von Maya Jama moderiert und begleitet legendäre britische Inselbewohner, die für eine zweite Chance in der Liebe in die Villa zurückkehren. Die neue Serie reiht sich in Peacocks wachsendes Angebot an Love Island-Inhalten ein, zu dem auch «Love Island USA», das erste Spin-off «Love Island Games» «Love Island Games» sowie die Staffeln der spanischen und südafrikanischen Version gehören.Die britische Show wird von Lifted Entertainment, Teil der ITV Studios, und GroupM Motion Entertainment produziert. Creative Director für Lifted Entertainment ist Mike Spencer, Executive Producer für Lifted Entertainment sind Sophie Bush, Lewis Evans, Oliver Head und Justin Saculles, während Martin Oxley Executive Producer für GroupM Motion Entertainment ist.