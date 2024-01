«Star Wars»-Run bringt ProSieben stabile Werte

Quotennews

Mit der gestrigen Freitags-Primetime zeigt ProSieben den dritten «Star Wars»-Film in Folge. Die roten Sieben hat hier mal wieder seine Nische gefunden.

Filme im Free-TV. Ein Thema, welches an dieser Stelle sicherlich nicht zur Diskussion gestellt wird. Es gibt Gründe für die Platzierung von Spielfilmen, es gibt Gründe dagegen. Mit den vorliegenden Zahlen ist jedoch klar, das Konzept "Spielfilm" funktioniert. Zumindest für ProSieben und Schwestersender Sat.1 . Ein kurze Rückblick auf die zweite Jahreshälfte 2023: ProSieben schickt zwischen Juni und Ende September jeden Freitagin die Primetime. Die ikonische Doppel-Null-Agenten-Reihe fällt bei keiner einzigen Platzierung unter eine Million Zuschauer. Mit beispielsweise 1,52 Millionen Zuschauern für «James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte» holt man am 07. Juli sogar sehr gute 8,2 Prozent am TV-Markt. In der Zielgruppe, auch das muss erwähnt werden, ist das Konzept "Spielfilm" weniger gefragt, mit 0,21 Millionen Umworbenen fiel man schon mal auf 5,0 Prozent (18. August). Jedoch funktioniert man hier und da auch, am 08. September holte «Goldeneye» starke 11,0 Prozent.Kurzum: ProSieben + Spielfilm = ordentlich, bis gutes TV-Ergebnis. Angekommen im Jahr 2024 startet der Unterföhring-Sender direkt die nächste Reihe. Mit dem 14. Januar ging es mitlos, es folgten 1,21 Millionen Zuschauer. Am 21. Januar gab es «Rogue One: A Star Wars Story» , es folgten 1,30 Millionen Zuschauern und gestern legte die rote Sieben mitnach. Trotz übermächtiger Handball-Konkurrenz folgten stabile 1,20 Millionen Zuschauer dem Streifen aus dem Jahr 2017, der Marktanteil geht mit 4,6 Prozent vollkommen in Ordnung.Die Zielgruppe kann man weiterhin nicht wirklich für sich und seine Filme gewinnen, mit 0,35 Millionen sind allenfalls ordentliche 5,4 Prozent am Markt der 14- bis 49-Jährigen drin. Schon am Sonntag geht es weiter mit «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers».