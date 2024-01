News Corp-Führungskraft wechselt zur ABC

International

Kim Williams leitet künftig die Geschicke der Australian Broadcasting Corporation.

Die Australian Broadcasting Corporation (ABC) hat den News-Corp-Manager Kim Williams unter Vertrag genommen. Das berichtet das Branchenblatt „Variety“ unter Berufung auf eine entsprechende Mitteilung aus dem Büro des australischen Premierministers Anthony Albanese. Bisher hatte Ita Buttrose das Amt inne, Williams' Vertrag läuft zunächst über fünf Jahre. Williams war zuvor Geschäftsführer der Australian Film Commission, von Southern Star Entertainment, Fox Studios Australia, der Pay-TV-Gruppe Foxtel und NewsCorp Australia. Davor war er unter anderem Vorsitzender der Copyright Agency, des Sydney Opera House Trust, des Sydney Symphony Orchestra und der Australian Film Finance Corporation."Williams verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Film-, Musik-, Sport- und Medienbranche und hat einen bedeutenden und wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben des Landes geleistet. Derzeit ist er Vorsitzender der Thomson Reuters Founders Share Company, Co-Vorsitzender des Kuratoriums der State Library of NSW und Direktor von Stradivarius Pty."Die ABC spielt eine entscheidende Rolle in Australien - sie ist eine Säule unserer Demokratie, ein Rettungsanker bei Katastrophen, eine Stimme für die Regionen und ein Teil unserer kulturellen Identität. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass unsere nationale Rundfunkanstalt von einem sicheren und erfahrenen Paar Hände geführt wird - und genau das wird Kim sein", sagte Albanese.