«Oh Hell» geht in die zweite Runde

TV-News

Im Frühjahr steht die zweite Staffel in der MagentaTV Megathek auf Abruf bereit. Später im Jahr ist eine Ausstrahlung bei Warner TV Comedy geplant.

Vor zwei Jahren gewann den MagentaTV-Serieden Deutschen Fernsehpreis als ‚Beste Comedy-Serie‘. Der Erfolg kam durchaus überraschend, hatte die Deutsche Telekom das Format der good friends Filmproduktion überschaubar prominent vermarktet. Nun geht die Geschichte von Helene Sternberg, genannt „Hell“, weiter. MagentaTV zeigt die zweite Staffel ab dem 21. März in der Megathek. Auf dem Pay-TV-Sender Warner TV Comedy werden die neuen Folgen im Herbst 2024 zu sehen sein.Nachdem sie versehentlich einen Wald in Brand gesteckt und dabei eine seltene Krötenspezies ausgelöscht hat, wird der Aufenthalt in einer psychiatrischen Tagesklinik zur Bewährungsauflage für die vom Glück vernachlässigte Hell, die erneut von Maka Emde verkörpert wird. Dort trifft sie nicht nur auf ihren alten Kindheitspsychologen Dr. Berg-Berth (Roland Bonjour), sondern auch auf den schweigsamen Janno (Daniel Noël Fleischmann). Obwohl die beiden unterschiedlicher kaum sein könnten, fühlt sie sich sofort mit ihm verbunden. Durch ihre „helleneske“ Herangehensweise stellt sie den Alltag in der Klinik allerdings schnell auf den Kopf. Beruflich scheint es bei Hell aber einen Lichtblick zu geben: Ihre beste Freundin Maike (Salka Weber) bittet sie um eine unkonventionelle Idee für ihr neues Start-up – und zur großen Überraschung aller ist der eigenartige Investor Aaric Skargan (Eirik Sæther) von Hells abwegiger Präsentation hellauf begeistert. Nun soll ausgerechnet sie das Projekt leiten. Doch wo Hell ist, ist Chaos vorprogrammiert. Auch wieder mit dabei sind Madieu Ulbrich, Knut Berger, Deborah Kaufmann und Thomas Loibl.Creator und Autor von «Oh Hell» ist Johannes Boss («Jerks», «Deadlines»). Regie führt Sarah Blaßkiewitz («Sam – Ein Sachse»). Produziert wurde die Serie von der good friends Filmproduktion, MagentaTV und Warner TV Comedy