Yvonne Abele wechselt in die Saxonia-Geschäftsführung

Köpfe

Seit über 15 Jahren ist Abele mit Unterbrechungen für die Produktionsfirma aus Leipzig tätig.

Die erfolgreiche Produktionsfirma Saxonia Media hat Yvonne Abele in die Geschäftsführung berufen. Die Produzentin von «Schloss Einstein» entwickelte zwischen 2016 und 2018 für verschiedene Unternehmen Formate wie «Alles Liebe, Annette», «Wishlist» und «Spotlight». Ab kommenden Donnerstag wird Abele in der Geschäftsführung des Unternehmens tätig sein. Yvonne Abele fokussiert in dieser Position zukünftig die strategische Weiterentwicklung und Expansion des Labels Red Pony Pictures. Hinter dem Label, das 2020 gegründet wurde, stehen die Streaming- und Online-Aktivitäten der Saxonia Media.Sven Sund, Vorsitzender der Geschäftsführung, sagte: „Ich freue mich sehr, dass die Gesellschafter meinem Vorschlag gefolgt sind, Yvonne Abele zur Geschäftsführerin zu berufen. Die Transformation, in der sich die Branche befindet, hat auch die Anforderungen an die Vorbereitung und Umsetzung der Projekte in jeder Hinsicht erhöht. Wir werden von Yvonnes Expertise als Produzentin von Kinder- und Jugendserien enorm profitieren. Sie hat das Format ‚Schloss Einstein‘ in einer sich ständig ändernden Medienlandschaft seit Jahren mit innovativen Ideen kreativ weiterentwickelt und es geschafft, unsere Kinder-Premiummarke auf allen Kanälen auf der Höhe der Zeit zu halten.“Dr. Christian Franckenstein, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und CEO der Bavaria Film GmbH: „Mit Yvonne Abele gewinnen wir eine erfahrene Produzentin mit hoher Innovations- und Kreativfreude für die Geschäftsführung der Saxonia Media. Im Gesellschafterkreis sind wir überzeugt, dass es Yvonne Abele gemeinsam mit Sven Sund gelingen wird, die Saxonia Media in die digitale Zukunft zu führen. Für die Bavaria Film als Mehrheitsgesellschafterin steht die Ernennung von Yvonne Abele auch für die Ambition, Führungspositionen im Konzern künftig verstärkt mit Persönlichkeiten aus den eigenen Reihen zu besetzen.“Yvonne Abele: „Die Berufung zur Geschäftsführerin ist mir eine große Ehre. Über die Jahre hinweg konnte ich in der Saxonia Media wachsen und zusammen mit meinen fantastischen Kolleginnen und Kollegen außergewöhnliche Projekte entwickeln wie umsetzen. Ich freue mich über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird und auf Geschichten, die einen bleibenden Eindruck beim Publikum hinterlassen werden.“