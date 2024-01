Netflix streicht «The Mothership»

Kino-News

Der Science-Fiction-Film von Halle Berry kommt nicht mehr zum Streamingdienst.

Der amerikanische Streamingdienst Netflix hat die Fertigstellung des Science-Fiction-Projektsmit Schauspielerin Halle Berry abgesagt. Wie „TheInsneider“ berichtet, wurde der Spielfilm bereits vor drei Jahren gedreht und hatte zuletzt immer wieder Probleme in der Postproduktion. Hinter dem Spielfilm steht die Firma Media Rights Capital. Regie bei «The Mothership» führte der «Bridge of Spies»-Autor Matthew Charman.Die Handlung spielt ein Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden des Ehemanns der Protagonistin von ihrer Farm. Sara Morse, eine alleinerziehende Mutter, und ihre Kinder entdecken ein außerirdisches Objekt unter ihrem Haus. Dieses führt sie (hoffentlich) zur Wahrheit über das Verschwinden des Patriarchen. Die Besetzung wird durch Molly Parker und Omari Hardwick vervollständigt.Berry und Netflix setzen ihre Zusammenarbeit fort. Momentan drehen sie den Film, der im Action-Genre angesiedelt ist. Darin geht es um einen Bauarbeiter (Mark Wahlberg), der von seiner ehemaligen Highschool-Freundin in die Welt der Spionage hineingezogen wird. Außerdem unterstützte Netflix ihr Regiedebüt «Bruised», ein Sportdrama über eine in Ungnade gefallene MMA-Kämpferin, die sich mit ihrem entfremdeten Sohn wiedervereint und ihre Macht zurückgewinnt.