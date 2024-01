Kiwis nächste «Partynacht» steigt im Februar

TV-News

Die dritte Ausgabe steht unter dem Motto „Alle tanzen, keiner sitzt“.

Mit dem 27. Dezember 2023 hatte Sat.1 einen sehr gelungenen Starttermin für die neue Musikshowgefunden, denn kurz vor dem Jahreswechsel ist die Sehbeteiligung im Fernsehen traditionell besonders hoch. So sahen das Debüt von Andrea Kiewel beim Bällchensender 1,53 Millionen Zuschauer, was einem hohen Marktanteil von 6,5 Prozent entsprach. Auch in der Zielgruppe bewegte man sich mit 6,3 Prozent Marktanteil im Senderschnitt.Die zweite Ausgabe folgte kurz nach dem Jahreswechsel, jedoch halbierte sich das Interesse auf nur noch 0,78 Millionen. Die Quoten fielen auf 3,2 Prozent bei allen und 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Sehern. Nun steht die dritte Ausgabe an, die Sat.1 am 9. Februar ab 20:15 Uhr zeigt. Erneut geht Kiewel somit an einem Freitag auf Sendung. Jener Sendetag brachte ihr in Folge zwei nur wenig Glück.Die neue Folge steht unter dem Motto „Alle tanzen, keiner sitzt“. Andrea Kiewel feiert die größten deutschen Hits und begrüßt zahlreiche Stars auf der Bühne. Mit dabei sind unter anderem Anastacia, Howard Carpendale, Vanessa Mai und PUR.